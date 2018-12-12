Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.