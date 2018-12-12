Происшествия

В Благовещенске проверят больницу после сообщений о перевязке скотчем
РИА Новости
02:44

Прокуратура Амурской области проверит горбольницу Благовещенска, где при перевязке прооперированной пациентки из-за отсутствия лейкопластыря использовали канцелярский скотч, сообщили РИА Новости в прокуратуре.
РИА Новости02:44
Василий Орлов
Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.
— Василий Орлов, российский политикNews.ru 07:15
с чего всё началось

В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.
Амур.инфовчера в 01:59

Подробнее о событии

В благовещенской больнице назначили и.о. главврача после случая со скотчем

РИА Новости07:15

В Благовещенске главврача больницы уволили за перевязку скотчем

Life.ru06:03

Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем

Lenta.ru03:34

Главврача благовещенской больницы уволили за перевязку пациентки скотчем

Телеканал 360°03:29

Благовещенской больнице, где пациентку перевязали скотчем, предстоит комплексная проверка

Амур.инфо06:02

В Благовещенске уволили главврача горбольницы, где пациентке сделали перевязку скотчем

Говорит Москва03:13

В амурском следственном управлении начали проверку по факту перевязки пациентки скотчем

АСН2401:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

При крушении поезда в Турции россияне не пострадали

Обновлено в 06:16
Происшествия

На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине

Обновлено в 07:01
Происшествия

Установлены личности бросивших гранату в полицейских в Назрани

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что правоохранители установили личности мужчин, которые напали на силовиков.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили прав за пьяную езду

Футболисту самарского клуба "Крылья Советов" Евгению Башкирову, которого правоохранители задержали в середине октября за вождение автомобиля в пьяном виде, вынесено наказание.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Пожар в ТЦ «Мега Белая дача» потушен

Обновлено в 04:57
Происшествия

Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Сочи инженеру «Водостока» предъявили обвинение в гибели ребенка

В Сочи заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть семилетнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Петербурге два мужчины умерли от отравления неизвестным веществом

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в квартире на улице Бабушкина.
Обновлено в 07:31
Происшествия

СК обнародовал видео наезда Mercedes на полицейского в Челябинске

Следственным управлением СК по Челябинской области обнародовано видео резонансного ДТП, на котором 15-летняя школьница на Mercedes сбила пытавшегося ее остановить сотрудника ДПС.
Обновлено в 03:48
Происшествия

У цирка в Москве избили и расстреляли 17-летнюю девушку

Обновлено в 05:34
Происшествия

МЧС: пожар в доме на Таганке в Москве ликвидирован

Пожар в квартире дома в Таганском районе Москвы ликвидирован, в огне погиб один человек.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В московском Театре сатиры нашли труп

В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Красноярске мать убила дочь за большое число ухажеров

Между матерью и дочерью возник конфликт: 48-летняя женщина сочла поведение 25-летней дочери, которая одновременно встречалась с несколькими мужчинами, аморальным.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Сочи из-под завалов рухнувшего барака достали двух мужчин

В Сочи обрушилась часть нежилого барака, в результате из-под завалов спасателям пришлось извлекать двоих мужчин.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Гособвинение просит 9 лет колонии для подростка, напавшего на школу в Перми

Гособвинение просит приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы одного из подростков, напавших на школу в Перми, передает МБХ Медиа .
Обновлено в 05:25
Главное