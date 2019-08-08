Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площадиRT на русском 13:30
По данным агентства, силовики используют для разгона светошумовые гранаты. Кроме того, сообщается, что в районе площади Ала-Тоо звучат выстрелы. 8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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