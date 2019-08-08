Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площадиRT на русском 13:30
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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