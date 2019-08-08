Происшествия

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площадиRT на русском 13:30

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

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