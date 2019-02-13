Армия и оружие
В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в СирииРИА Новости вчера в 16:04
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
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с чего всё началось
В эту среду, 13 февраля, продюсер сирийских историй на BBC Риам Далати в своем Твиттер-аккаунте опубликовал пост, посвященный «химатакам» в сирийской Думе.iReactorвчера в 12:40
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