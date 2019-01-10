Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
В Би-би-си ответили на претензии РоскомнадзораИзвестия12:20
В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Известия12:20
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с чего всё началось
Роскомнадзор выявил на сайте Русской службы «Би-би-си» материалы, которые, по мнению экспертов, транслируют идеологические установки международных террористических организаций, говорится в сообщении надзорного ведомства.Новая газета09:35
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BBC прокомментировала претензии Роскомнадзора к материалам с цитатами главы ИГ
Rambler News Service12:11
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Технологии
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы.
Обновлено в 03:26
Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Политика
СМИ узнали о контактах водителя убитых в ЦАР журналистов с жандармом
Жандарм Центральноафриканской республики (ЦАР) Эммануэль Котофио поддерживал телефонную связь с водителем убитых в этой стране журналистов из России — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 12:48
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Политика
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Париже начнется суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции
Обновлено в 08:01
Политика
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
Президент США Дональд Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса.
Обновлено в 13:19
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Происшествия
Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве
Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Политика
Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Названа дата презентации смартфонов Samsung серии Galaxy S10
Обновлено в 14:06
Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Политика
Лукашенко пригрозил России утратой союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика
Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил
Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Хоккей
СКА разгромил «Локомотив» в матче КХЛ
Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение ярославскому "Локомотиву", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Экономика
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Авто
Ford может закрыть заводы в России
Армстронг сообщил, что будущее убыточного совместного предприятия Ford Sollers сейчас под вопросом, и решение по заводу примут во втором квартале.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Политика
Прототип стены Трампа на границе с Мексикой распилили обычной пилой
В четверг, 10 января, появилась информация о результатах испытаний, ранее проведенных министерством внутренней безопасности (МВБ) США на полигоне Пого-Роу, расположенном неподалеку от границы с Мексикой: тогда сотрудники ведомства проверяли на прочность материалы, их которых должна быть сделана стена на южной американской границе.
Обновлено в 13:16
Общество
Роспотребнадзор составит список разрешенных в школе продуктов из дома
Роспотребнадзор предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты, говорится в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Экономика
Инфляция в России превысила целевой уровень ЦБ
В 2018 году бензин подорожал на 9,6%, а инфляция составила 4,3%. Оба показателя почти вдвое выше, чем год назад.
Обновлено в 13:29
Экономика
Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
Подорожали также овощи и фрукты, особенно под конец года. Зато крупы прибавили лишь 1,2%. При этом в каждом регионе цены росли по-разному.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Финансы
Банк России переложился из доллара в юани и евро
За июль 2017 — июнь 2018 года доля активов в долларах США из-за объявленного властями РФ ухода от американской валюты снизилась вдвое — с 43,7% до 21,9%, а доля активов в китайских юанях и в евро — пропорционально выросла.
Обновлено вчера в 15:07