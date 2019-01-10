В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

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