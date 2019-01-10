Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
В Би-би-си ответили на претензии РоскомнадзораИзвестия12:20
В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Известия12:20
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BBC прокомментировала претензии Роскомнадзора к материалам с цитатами главы ИГ
Rambler News Service12:11
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Политика
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
Обновлено в 13:19
Политика
Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил
Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Политика
В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией
Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика
Лукашенко пригрозил России утратой союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Падение российского спутника сняли на видео
В Сети появилось видео российского военного спутника, сгорающего в плотных слоях атмосферы над Новой Зеландией.
Обновлено в 09:54
Политика
Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив
Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Политика
Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви
Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Порошенко заявил, что ВС Украины будут действовать по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины в 2020 году будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко во время поездки в четверг в Ровенскую область.
Обновлено в 12:16
Политика
Глава МИД Эквадора считает, что Ассанжу лучше сдаться
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия считает, что для Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, предпочтительным вариантом было бы сдаться властям.
Обновлено в 15:04
Политика
Штатам понадобился российский «Союз» для полетов на Луну
Обновлено в 10:37