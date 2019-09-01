Происшествия
ИнтерфаксВ Беслане почтят память жертв теракта
3 сентября в школе №1 Беслана пройдет литургия. На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Энергетика
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве
Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 21:34
Происшествия
На Манежной площади задержали пикетчицу с плакатом за честные выборы
На Манежной площади в Москве задержали участницу одиночного пикета за честные выборы Юлию Бестужеву, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку Инну Холодцову.
Новая газета 09:32
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене линеек в школах
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что родители учеников сообщили об отмене торжественных линеек в честь начала учебного года 2 сентября в некоторых школах Москвы.
РБК 09:45
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Футбол
Антонин Паненка: «Спартак» не зря заплатил серьезные деньги за Крала
Клуб отпускает его не потому, что Крал ему не нужен, просто поступило очень выгодное предложение, руководство подумало, что с кадрами перед Лигой чемпионов у них все в полном порядке, поэтому проблем с переходом не возникло.
Bobsoccer 07:41
Политика
В Цхинвале заявили, что Грузия сбила БПЛА южноосетинских пограничников
Грузинские силовики без предупреждения обстреляли квадрокоптер южноосетинских пограничников, выполняющих гуманитарную операцию в окрестностях села Цнелис, заявил Комитет госбезопасности Южной Осетии.
РИА Новости 07:48
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Шоу-бизнес
Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
Экономика
Франция потребует от новой Еврокомиссии пересмотреть запрет на слияние Siemens и Alstom
Франция ожидает, что новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе с 1 ноября этого года, пересмотрит решение о запрете на слияние между французским железнодорожным машиностроительным концерном Alstom и немецкой компанией Siemens.
ТАСС 11:05
Происшествия
Второй участник смертельной аварии на «Формуле-2» прооперирован
Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в аварию на Гран-при Бельгии в "Формуле-2", прооперирован в госпитале Льежа.
Российская газета 03:54
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Футбол
«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в весёлом матче
В рамках четвёртого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 3:2. Главным героем в составе «ирисок» стал Ришарлисон, оформивший дубль.
Евро-футбол.ру 10:57
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Здоровье
18-летняя американка едва не умерла из-за вейпа
РЕН ТВ вчера в 22:09
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбуром»
Добавим, что игра состоится в воскресенье, 1 сентября, на стадионе Стад де ла Мено и начнется в 18:00 по московскому времени.
Советский спорт 10:29
Политика
США и Китай ввели новые пошлины на товары друг друга
Китай ввел первую часть дополнительных пошлин в размере 10% на американскую продукцию объемом 75 миллиардов долларов.
Экономика сегодня 07:22
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
РИА Новости вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Происшествия
Компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов по всей Франции
Компьютерный сбой произошел в системе представления планов полетов во Франции, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны.
РБК 10:06