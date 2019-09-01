Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные республиканского МВД.

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

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