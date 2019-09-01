Происшествия
РБКВ Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные республиканского МВД.
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Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском 12:32
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Футбол
Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил возможности новых приобретений накануне закрытия трансферного окна.
RT на русском 12:48
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
Российская газета 01:09
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Наука
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 30 августа в 05:40
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 17:50
Авто
Показан самый дорогой «Соболь» в России за 5 млн рублей
За 5 млн рублей можно купить любой внедорожник для российских дорог — Range Rover, Toyota, Volvo, но эти деньги можно потратить на внедорожник ГАЗ, в котором есть запчасти всех этих производителей.
SpeedMe 09:33
Хоккей
ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны
Подопечные Игоря Никитина уступают со счётом 1:2 после невероятного гола Максима Чудинова.
Чемпионат 09:38
Автоспорт
Квят: Борьба с Red Bull – как вишенка на торте
Накануне в гонке Формулы 2 разбился протеже Renault Антуан Юбер, и после финиша Квята спросили о том, с каким настроением он готовился к Гран При.
Motorsport.com Russia 12:15
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Происшествия
Шесть человек погибли в Норвегии при крушении вертолета
Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм Шесть человек погибли при крушении вертолета в районе города Альтана на севере Норвегии, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:27
Футбол
«Спартак» сообщил о травме Мирзова
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита» из-за травмы.
Спорт-Экспресс 11:21
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.
News.ru вчера в 11:04
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Футбол
В матче «Спартак» - «Зенит» судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора
ТАСС 12:53
Футбол
Эвертон — Вулверхэмптон 3:2
«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.
Спорт-Экспресс 10:54