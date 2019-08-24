В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.

В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина

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