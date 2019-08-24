Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузинаBFM.ru вчера в 14:12
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По подозрению в убийстве мужчины в пятницу в Берлине задержан гражданин России
Эхо Москвывчера в 15:03
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Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 03:16
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Единоборства
Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено вчера в 13:46
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины
Обновлено вчера в 10:17
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:07
Футбол
Гурцкая рассказал о развале «Спартака» Карреры
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как разрушился «Спартак» Массимо Карреры.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
Обновлено в 03:03
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой и разгневал россиян
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выложил фото высмаркивающегося Верника-младшего и написал, что сын актера оскорбил национальные символы, изображенные на купюрах.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Общество
Британские аэропорты могут отказаться от запрета на провоз жидкостей
Запрет действует с 2006 года, когда когда британская полиция заявила, что помешала взорвать самолеты с использованием взрывчатки в бутылках с напитками Все крупные аэропорты Великобритании должны внедрить оборудование для 3D-досмотра багажа до конца 2022 года, пишет ВВС.
Обновлено в 00:40
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»
Жители Шали решили назвать новую великолепную мечеть именем главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Обновлено 23 августа в 04:58
Авто
Россияне хотят приобретать Lada напрямую с завода
Обновлено в 02:21
Политика
Иран ввел санкции против американского Фонда защиты демократии
Иран добавил американский Фонд защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в список организаций, на которые распространяется действие санкций.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Обновлено в 02:33
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20