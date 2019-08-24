В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин, сообщила в твиттере прокуратура Берлина в субботу.

В Берлине задержан подозреваемый в убийстве грузина гражданин РФ

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