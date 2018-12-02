Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили участникам кровяную колбасу из свинины. Некоторые восприняли это как неуважение к мусульманам, пишет Die Welt. Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet.

Транспорт Транспорт МЧС предупредило москвичей об осадках и гололедице Московские спасатели предупредили жителей столицы о снегопаде в течение воскресенья.

Общество Общество Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.

Общество Общество Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков Программа финансовой поддержки субъектов для решения проблемы обманутых дольщиков разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заявил журналистам глава министерства Владимир Якушев на встрече в Уссурийске.

Общество Общество Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами.

Общество Общество Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.

Общество Общество В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга.

Общество Общество Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы.

Общество Общество В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.

Общество Общество Состояние академика Алферова улучшилось Состояние нобелевского лауреата и академика Жореса Алферова улучшилось, сообщил сотрудник Академического университета, заместитель первого проректора вуза Олег Чакчир.

Общество Общество Стартовал заключительный этап конкурса «Лидеры России» Заключительный этап тестирования по оценке управленческого потенциала стартовал на конкурсе управленцев "Лидеры России" 2 декабря, по его результатам будут определены полуфиналисты состязания, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Религия Религия Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом Ранее Синод Константинопольской церкви решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов.

Транспорт Транспорт На дорогах Ростовской области сняли ограничение движения Ограничение движения транспорта на дорогах Ростовской области, введенное из-за непогоды, снято.

Общество Общество Опрос: приоритетом молодёжи России являются семейные ценности Самыми важными в жизни молодых людей являются семейные ценности.

Общество Общество В Калмыкии отпраздновали национальный Новый год Жители Калмыкии празднуют в воскресенье национальный праздник Зул, который символизирует наступление Нового года по лунному календарю.