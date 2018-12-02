Общество

В Берлине участников Исламской конференции угощали свининой
РИА Новости
08:15

Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили участникам кровяную колбасу из свинины. Некоторые восприняли это как неуважение к мусульманам, пишет Die Welt. Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet.
РИА Новости08:15

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В Берлине участников Исламской конференции угощали свининой

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