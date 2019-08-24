Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийствеВести.Ru 14:22
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ, россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
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Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan
В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
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Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
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Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
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Фигурное катание
Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»
"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
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Авто
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Обновлено вчера в 06:29
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В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
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Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию работников угольной промышленности, говорится на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской ходьбой
Телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала, как в компании 82-летнего Андрея Кончаловского занимается скандинавской ходьбой.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.
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Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛ
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге.
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В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
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Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено в 16:38
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
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Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
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Общество
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Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
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Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из павильона России в Венеции
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Обновлено в 15:05
Армия и оружие
В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»
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Общество
Назван простой способ сбросить вес без диеты
Диетолог Грейми Томильсон рассказал о простом способе похудеть без радикальных ограничений в рационе.
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Демонтаж самолета А321 завершился
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Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
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