В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ, россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа.

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

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