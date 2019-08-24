Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийствеВести.Ru 14:22

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ, россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа.
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