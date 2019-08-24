Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийствеВести.Ru 14:22
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ, россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Наука
Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей
Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнеров через друзей, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Происшествия
На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии
По словам конструкторов, обновленный УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии.
Обновлено в 01:29
Политика
Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц
Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Автоспорт
Заезды Квята на «Формуле-1» в Петербурге отменили
Петербургские любители «Формулы-1» в субботу, 24 августа, были разочарованы тем, что организаторы отменили демонстрационные заезды пилота команды «Торо Россо» Даниила Квята.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни
Недавно на странице легендарной российской певицы Аллы Пугачевой появилось новое фото.
Обновлено в 10:54
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
"Зенит" с минимальным счетом уступил "Уфе" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Онищенко назвал причины ожирения россиян
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.
Обновлено в 12:57
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Культура
Cкарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
За год колумбийско-американская актриса заработала 44,1 млн долларов.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Общество
Участники фестиваля «Таврида-Арт» провели экологическую акцию
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт" провели экологическую акцию на мысе Меганом на юго-востоке крымского побережья, сообщил РИА Новости представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям
Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.
Обновлено в 10:37
Общество
Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана
За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30