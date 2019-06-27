Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млнТАСС вчера в 14:22
Соглашение с португальским футболистом рассчитано на семь лет. По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
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Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
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