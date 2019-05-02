Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефтьТАСС 08:22
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщили в четверг в концерне "Белнефтехим".
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Политика
Экс-министр обороны Украины: Россия заочно арестовала меня и объявила в международный розыск
Выдвигавшийся в президенты Украины экс-министр обороны Анатолий Гриценко сегодня заявил, что российский суд заочно арестовал его, а Следком РФ объявил в международный розыск.
Обновлено в 14:45
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу
Обновлено в 14:42
Политика
Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа
России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту
В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков снимком с незнакомцем
Новый пост актрисы Натальи Рудовой в Instsgram заставил поволноваться поклонников.
Обновлено в 10:05
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Старт летнего сезона в парках Москвы отметили более 830 тысяч человек
Больше всего москвичей и гостей столицы собрал Парк Горького. Праздничные мероприятия там посетили 412 тысяч человек.
Обновлено в 13:10
Политика
Мэй сменила министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено вчера в 14:41
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 15:01
Общество
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Футбол
«ПСЖ» может остаться без денег катарских шейхов
Как сообщает портал Get French Football News со ссылкой на газету Le Parisien, катарские владельцы "ПСЖ" планируют резко сократить денежные расходы на свой актив уже после ближайшего чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Обновлено в 10:45
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика
Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети
Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Интернет
Google Chrome признан самым популярным в мире браузером
В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Россия и США договорились сохранять диалог по разным вопросом, несмотря на несовместимость позиций двух стран по кризису в Венесуэле, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 13:41
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21