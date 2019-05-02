Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефтьТАСС 08:22
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщили в четверг в концерне "Белнефтехим".
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Происшествия
Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненный при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Происшествия
В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту
В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Гаджеты
Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное
По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45
Политика
Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины
В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Спорт
Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:33
Общество
В Тартусе прошло шествие «Бессмертного полка»
Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий
Брянское управление СК предъявило обвинение в превышении полномочий начальнику УМВД по Брянску Игорю Судареву и бывшему руководителю управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Брянской области.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Одессе вспоминают жертв трагедии в Доме профсоюзов
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Футбол
Манчини: «В Италии Почеттино и Клоппа уже бы убили»
Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, насколько сложнее тренировать в Италии.
Обновлено в 10:49
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено в 16:23
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский позвал на встречу бизнесменов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Тоттенхэм»: обследование не выявило сотрясение мозга у Вертонгена
Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил, что медицинское обследование не выявило сотрясение мозга у защитника Яна Вертонгена.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Против прокурора Тихвина Михаила Волницкого возбудили уголовное дело
В Гатчине возбудили уголовное дело в отношении тихвинского прокурора Михаила Волницкого по статье за хулиганство.
Обновлено в 15:45
Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренером
Ранее тренер "Ювентуса" заявил, что Месси — хороший стимул для Роналду.
Обновлено в 15:30