Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефтьТАСС 08:22

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщили в четверг в концерне "Белнефтехим".
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В Белоруссию начала поступать чистая нефть

Красная весна11:16

«Белнефтехим» сообщил о поступлении чистой нефти из России

РБК08:57

В Белоруссию начала поступать качественная российская нефть

Rambler News Service08:09

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

ТАСС08:22

Чистая российская нефть поступила на границу с Белоруссией по «Дружбе»

RT на русском08:11

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новости08:02

По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России

Коммерсантъ08:30
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В Беларусь снова поступает чистая нефть из России

КП - Беларусь09:44
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Происшествия

Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненный при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 15:13
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Происшествия

В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту

В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Гаджеты

Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное

По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45
Политика

Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Спорт

Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:33
Общество

В Тартусе прошло шествие «Бессмертного полка»

Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий

Брянское управление СК предъявило обвинение в превышении полномочий начальнику УМВД по Брянску Игорю Судареву и бывшему руководителю управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Брянской области.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Одессе вспоминают жертв трагедии в Доме профсоюзов

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

Обновлено в 15:18
Футбол

Манчини: «В Италии Почеттино и Клоппа уже бы убили»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, насколько сложнее тренировать в Италии.
Обновлено в 10:49
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено в 16:23
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский позвал на встречу бизнесменов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Политика

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Тоттенхэм»: обследование не выявило сотрясение мозга у Вертонгена

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил, что медицинское обследование не выявило сотрясение мозга у защитника Яна Вертонгена.
Обновлено в 13:09
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Против прокурора Тихвина Михаила Волницкого возбудили уголовное дело

В Гатчине возбудили уголовное дело в отношении тихвинского прокурора Михаила Волницкого по статье за хулиганство.
Обновлено в 15:45
Спорт

Загитову могут оштрафовать на 30 тыс. рублей за вождение без прав

Обновлено в 14:59
Футбол

Роналду: не исключаю возможности стать тренером

Ранее тренер "Ювентуса" заявил, что Месси — хороший стимул для Роналду.
Обновлено в 15:30
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