Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефтьТАСС 08:22

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщили в четверг в концерне "Белнефтехим".
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В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РЕН ТВ08:36

Качественное сырьё поступило по нефтепроводу «Дружба»

News.ru08:24

Белоруссия еще не получила чистую нефть из РФ

Financial One29 апреля в 05:47

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Московский Комсомолец08:20

В Белоруссию начала поступать качественная российская нефть

Rambler News Service08:09

По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России

Коммерсантъ08:30

Качественная российская нефть начала поступать в Белоруссию

Взгляд.ру08:21
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:14, Ашберн

В Беларусь снова поступает чистая нефть из России

КП - Беларусь09:44
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Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Политика

Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети

Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

Согласно выдвинутой учеными гипотезе, тибетцы приобрели его именно от денисовских людей примерно 40–50 тысяч лет назад, а не в результате эволюции, как считалось ранее.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Знамение: В Харькове молния срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю

Обновлено в 10:43
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски

Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.
Обновлено в 11:45
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика

Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США

25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе

Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе С Филиппой Коэн голливудский актер встречался четыре года.
Обновлено в 07:01
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.
Обновлено в 11:13
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Турецкие военные помогают террористам в Идлибе

Обновлено в 10:45
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном

Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Политика

Названа дата встречи Лаврова с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь

Обновлено в 06:24
Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Политика

Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 11:06
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
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