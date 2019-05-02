Политика
По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из РоссииКоммерсантъ 08:30
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть. О нормализации качества поставляемой нефти также заявили в Минэнерго России.
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