Политика
В Белоруссию поступила чистая нефть из РоссииТВ Центр 08:57
Качественная сырая нефть с российской территории по нефтепроводу "Дружба", наконец, поступила на территорию Белоруссии, сообщили в госконцерне "Белнефтехим". На сайте компании отмечается, что загрязненные хлоридами объемы нефти вытеснены в резервуары узла "Унеча", на российской территории.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
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Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
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Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Футбол
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
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Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
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Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба
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Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Экономика
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
Статистика, с которой ознакомились «Известия», показала, что в среднем на 13% в натуральном выражении выросли продажи продукции, которую традиционно употребляют те, кто ведет здоровый образ жизни.
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Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
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В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
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Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.
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Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
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РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
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Алсу отстранили от трансляции Евровидения
Обновлено в 08:53
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети.
Обновлено вчера в 11:42