В Белоруссию поступила чистая нефть из РоссииТВ Центр 08:57

Качественная сырая нефть с российской территории по нефтепроводу "Дружба", наконец, поступила на территорию Белоруссии, сообщили в госконцерне "Белнефтехим". На сайте компании отмечается, что загрязненные хлоридами объемы нефти вытеснены в резервуары узла "Унеча", на российской территории.

В Белоруссию поступила чистая нефть из России

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