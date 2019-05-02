Политика

В Белоруссию поступила чистая нефть из РоссииВедомости 11:21

Из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) поступила чистая нефть, говорится в пресс-релизе Минэнерго России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России

Коммерсантъ08:30

Чистая российская нефть поступила на границу с Белоруссией по «Дружбе»

RT на русском08:11

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РЕН ТВ08:36

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новости08:02

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» поступила на границу Белоруссии

Эхо Москвы09:30

В Белоруссию начала поступать качественная российская нефть

Rambler News Service08:09

На границу Белоруссии поступила чистая российская нефть

Говорит Москва08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн

В Беларусь снова поступает чистая нефть из России

КП - Беларусь09:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
Музыка

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Обновлено вчера в 18:00
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено в 16:47
Здоровье

В больнице Фишера заканчивают ремонт палат сосудистого отделения

В 2020 году на базе больницы запустят региональный сосудистый центр с двумя кардиологическими отделениями.
Обновлено в 11:14
Политика

На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Культура

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Происшествия

СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти

Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Обновлено в 16:51
Политика

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор

В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Авто

Triumph анонсировал выход Rocket III TFC в 2020 году

Обновлено в 09:01
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Политика

Венесуэла потребовала от США защиты посольства республики в Вашингтоне

С требованием «исполнения обязательств» по защите посольства Венесуэлы в Вашингтоне обратился к Госдепартаменту США венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 мая на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Футбол

УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны четверо кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное