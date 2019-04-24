Энергетика
В Белоруссию начала поступать качественная нефть из РоссииГазета.Ru вчера в 08:07
Как отмечается, нефть поступает по северной ветке "Дружбы" (Сургут-Полоцк). "Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке", - отметили в концерне. В материале говорится, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней.
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Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
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Технологии
МГТС включает беспилотный режим
Компания займется разработкой платформы управления дронами Столичный провайдер МГТС планирует инвестировать несколько миллиардов рублей в платформу для организации полетов дронов над городами и займется ее разработкой.
Обновлено вчера в 18:15
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Эксперты Росконтроля назвали лучший кагор
Какой Кагор проверил Росконтроль В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий "Кагор со святой горы Афон", испанский Altra Terra и три российских вина "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда".
Обновлено в 01:39
Политика
Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Политика
Путин прибыл на встречу с Ким Чен Ыном
Президент России прилетел во Владивосток, где должна состояться его встреча с лидером КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
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Религия
Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад
Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
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Политика
Зять Трампа оценил ущерб демократии США от расследования Мюллера
Старший советник и зять президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер — заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поиску следов "вмешательства" России в американские выборы нанесло стране больше ущерба, чем само это "вмешательство".
Обновлено 23 апреля в 21:23
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
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Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном обстоятельной
Обновлено в 02:08
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Объявлены цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Прием заказов на новинку начнется 1 мая 2019 года.
Обновлено в 01:18
Спорт
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Технологии
Подписка на сервис YouTube TV стала доступна абонентам Verizon
В свою очередь, руководитель партнерских программ по продуктам YouTube Хезер Ривера (Heather Rivera) отметила, что YouTube TV стал известен лучшим в своем классе пользовательским интерфейсом, благодаря которому клиенты Verizon могут без проблем смотреть YouTube TV на своих мобильных телефонах, планшетах или дома на устройствах с большим экраном.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
Карлос Гон вновь отпущен под залог
Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн. после того как он провел в тюрьме 108 дней.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату
С 2015 года размер субсидии не менялся, соответственно, основания для увеличения зарплат сотрудников Центра и космонавтов до последнего времени не было.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин ожидает скорейшего вступления в силу соглашения Китая и ЕАЭС
Президент России Владимир Путин рассчитывает на вступление в силу в ближайшие месяцы соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Обновлено в 00:53
Музыка
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
ФАС начала расследовать ситуацию с поставкой стеклотары в Крым
ФАС начала изучать ситуацию с поставкой стеклотары винзаводам Крыма.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Вторая ступень ракеты-носителя Atlas-5 взорвалась в 2018 году
В октябре прошлого года на орбите взорвалась вторая ступень ракеты-носителя Atlas-5 после вывода военного спутника связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на 18-ю эскадрилью контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 01:55
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
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Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17