Энергетика

В Белоруссию начала поступать качественная нефть из РоссииГазета.Ru 08:07

Как отмечается, нефть поступает по северной ветке "Дружбы" (Сургут-Полоцк). "Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке", - отметили в концерне. В материале говорится, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней.
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В Минске заявили о возобновлении подачи из России качественной нефти

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Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Коммерсантъ08:17

Россия начала прокачку незагрязненной нефти по северной ветке «Дружбы»

РИА Новости07:51
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Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.
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