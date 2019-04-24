Энергетика
В Белоруссию начала поступать качественная нефть из РоссииГазета.Ru 08:07
Как отмечается, нефть поступает по северной ветке "Дружбы" (Сургут-Полоцк). "Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке", - отметили в концерне. В материале говорится, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней.
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