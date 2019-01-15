Экономика
В Белоруссии запустили первую в СНГ легальную криптобиржу
В Белоруссии запустили первую в СНГ легальную криптобиржуРБК02:24
Первая в СНГ легальная криптовалютная биржа Currency.com была запущена 15 января в белорусском Парке высоких технологий, сообщает РБК. Она работает в соответствии с декретом президента страны Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики», который вступил в силу в марте 2018 года.
РБК02:24
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Компания Гуцериева запустит платформу для торговли криптовалютами в Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 16:01
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Корпорация Apple намерена выпустить новый iPod Touch.
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Общество
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Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд.
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Армия и оружие
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Политика
Киев призвал ввести «азовский» пакет санкций против России
Украина попросила западных партнеров ввести ограничения против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко.
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Спорт
Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем хочет снова жить в России.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Полицейские из Уфы подозреваются в избиении следователей СКР
По версии следствия, вечером 14 декабря 2018 года двое следователей Ленинского межрайонного следственного отдела в рамках доследственной проверки прибыли в здание дежурной части отдела полиции для осмотра помещения для административно-задержанных лиц: предполагалось, что сотрудники полиции могли там избить задержанного.
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Экономика
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По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфин предложили правительству законодательно закрепить одинаковый размер комиссии за перевод средств по региону и за его пределами в рамках одного банка.
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За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января.
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Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
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