Первая в СНГ легальная криптовалютная биржа Currency.com была запущена 15 января в белорусском Парке высоких технологий, сообщает РБК. Она работает в соответствии с декретом президента страны Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики», который вступил в силу в марте 2018 года.

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