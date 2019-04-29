Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс вчера в 10:52
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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КГБ Белоруссии задержал замгоссекретаря Совбеза республики из-за взятки, сообщили СМИ
Московский Комсомолец00:48
В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин
Эхо Москвывчера в 20:08
Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко
Коммерсантъвчера в 13:25
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