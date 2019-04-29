Политика
В Белоруссии задержан экс-глава охраны ЛукашенкоМосковский Комсомолец вчера в 11:21
Белорусский КГБ задержал бывшего руководителя службы безопасности президента Александра Лукашенко. Издание "Наша Нива" со ссылкой источники сообщает, что коттедж Андрея Втюрина в элитном пригороде Минска Дрозды-2 опечатан.
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КГБ Белоруссии задержал замгоссекретаря Совбеза республики из-за взятки, сообщили СМИ
Московский Комсомолец00:48
Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко
Коммерсантъвчера в 13:25
В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин
Эхо Москвывчера в 20:08
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Экономика
«Магнит» подтвердил прогноз по сохранению уровня маржи EBITDA в 2019 году
"Магнит" подтвердил прогноз по сохранению стабильного уровня маржи EBITDA по результатам 2019 года.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:34
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200
Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье
В Минздраве Дагестана прошла встреча с представителями частных клиник
На повестке дня стоял вопрос финансирования этих клиник из средств ФОМС.
Обновлено в 03:01
Музыка
Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу
Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.
Обновлено в 03:30
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Технологии
Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Музыка
Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании
Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе
Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю
Предметом исследования стали рекомендации британских блогеров, имеющих более 80 тысяч подписчиков в соцсетях, и активно пишущих на тему снижения веса и здорового образа жизни.
Обновлено в 02:57
Происшествия
СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами
В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено 28 апреля в 05:11
Общество
Граждане Китая массово вывозят из России собак и кошек
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в апреле китайцы вывезли из страны через пункт пропуска «Нижнеленинское» 80 питомцев.
Обновлено в 01:23
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27