Политика

В Белоруссии задержали экс-начальника охраны ЛукашенкоТруд вчера в 16:29

Оперативники Комитета Госбезопасности Белоруссии (КГБ) задержали заместителя госсекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина. Первой о задержании высокопоставленного белорусского силовика сообщила газета "Наша Нива".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 11:48

В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин

Эхо Москвывчера в 20:08

В Минске задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Газета.Ruвчера в 14:53

Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко

Коммерсантъвчера в 13:25

КГБ Белоруссии задержал замгоссекретаря Совбеза республики из-за взятки, сообщили СМИ

Московский Комсомолец00:48

СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

РБКвчера в 11:34

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Интерфаксвчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:18, Ашберн

Бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку?

КП - Беларусьвчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия

СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами

В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Сын миллиардера Саркисова вышел из комы

В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Общество

Китайцы массово вывозят кошек и собак с Дальнего Востока

В апреле 2019 года жители Китая вывезли через пропускной пункт «Нижнеленинское» Еврейской автономной области в 10 раз больше собак и кошек, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено вчера в 06:07
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Магазин в Пятигорске горит на площади 2 тыс. кв. метров

Обстоятельства случившегося уточняются.
Обновлено в 02:39
Общество

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:04
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Технологии

Tele2 подстроил частоту

Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия

На украинской АЭС произошел пожар

Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Технологии

Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр

Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол

Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Наука

Ученые признали невозможным полное излечение от рака

Обновлено в 02:55
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Политика

Памфилова предложила снизить муниципальный фильтр в 16 регионах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова направила обращения в законодательные и исполнительные органы власти 16 субъектов РФ, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, с предложением снизить муниципальный фильтр до 5-6%, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 05:03
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия

На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков

В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Экономика

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное