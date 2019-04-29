Политика
В Белоруссии задержали экс-начальника охраны ЛукашенкоТруд вчера в 16:29
Оперативники Комитета Госбезопасности Белоруссии (КГБ) задержали заместителя госсекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина. Первой о задержании высокопоставленного белорусского силовика сообщила газета "Наша Нива".
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В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин
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Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко
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Московский Комсомолец00:48
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
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