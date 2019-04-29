Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
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Правительство региона рассмотрит медицинский антикризисный план
Сегодня на заседании правительства Мурманской области будет рассмотрен вопрос о плане первоочередных мероприятий по оздоровлению региональной системы здравоохранения.
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Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
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Поклонники Mortal Kombat собрали «фаталити» из всех игр в одном видео
Поклонники серии видеоигр Mortal Kombat смонтировали в одном видео все «фаталити» от первой до недавно вышедшей 11-й части.
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По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
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Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
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Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
У 50-летней звезды сериала «Склифосовский» обнаружен цирроз печени
Состояние Ирины Сенотовой ухудшилось. У звезды сериалов "Склифософский" и "Кармелита" цирроз печени.
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Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Напомним, первый массовый купе-кроссовер Renault разрабатывался совместно с российскими специалистами, которые учли особенности эксплуатации на отечественных дорогах.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Порошенко заявил, что каждый россиянин был бы рад гражданству Украины
Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века
Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Авто
Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
Обновлено в 03:02
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
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Обновлено в 10:59
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Обновлено в 12:06
Общество
Роспотребнадзор подтвердил нарушения у связанных с Пригожиным поставщиков питания в школы и детсады
Московский Роспотребнадзор провел проверку поставщиков питания в столичные школы и детские сады, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, и подтвердил, что они допускали нарушения санитарного законодательства.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России
В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
Обновлено в 11:55
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50