Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

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Под Минском задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

РБК11:34

СМИ: В Белоруссии задержан бывший глава службы безопасности Лукашенко. Уроженец Пензы входил в топ-10 самых влиятельных белорусов

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В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко

Московский Комсомолец11:21

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Интерфакс10:52

«Наша Нива»: в Белоруссии задержали бывшего начальника охраны Лукашенко

Дождь12:10
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Бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку?

КП - Беларусь11:00
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Напомним, первый массовый купе-кроссовер Renault разрабатывался совместно с российскими специалистами, которые учли особенности эксплуатации на отечественных дорогах.
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Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.
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Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
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Голодец рассказала, каким будет культурный комплекс в Севастополе

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Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
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Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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