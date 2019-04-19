Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

РБК11:34

В Минске задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Газета.Ru14:53

Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко

Коммерсантъ13:25

Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

Lenta.ru11:48

В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин

Эхо Москвы20:08

В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко

Московский Комсомолец11:21

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Интерфакс10:52
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Бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку?

КП - Беларусь11:00
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