Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
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ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
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МХЛ назвала лучших игроков по итогам сезона-2018/19. Лучшим бомбардиром стал Антон Васильев из санкт-петербургского «Динамо».
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В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе
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Обновлено в 07:26
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Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
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Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
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Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы
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