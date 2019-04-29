В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс вчера в 10:52

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Общество Последствия ураганного ветра устраняют в Омске Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Космос Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Общество МВД просит доступ к врачебной тайне россиян Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

Общество Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети» Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.

Наука Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы Ученые лаборатории NASA в Пасадене (США) разработали самую точную на данный момент численную модель повышения уровня мирового океана в ходе таяния ледников из-за глобального потепления, пишет The Technology.

Общество Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Политика Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.

Космос Проект футуристической марсианской теплицы Университета Дартмута выиграл конкурс от NASA Команда из Дартмутского колледжа (штат Нью-Гемпшир, США), состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge — 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.

Общество Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.

Энергетика Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии 26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Общество Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.

Политика МВД хочет защитить россиян от коллекторов МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.