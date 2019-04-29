Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52
По сведениям источника газеты, Втюрин задержан "за взятки". В КГБ Белоруссии эту информацию комментировать отказались. Втюрин проработал в службе безопасности президента Белоруссии почти 20 лет, в 2007 - 2014 годах был ее руководителем.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
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Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
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Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
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В предпочтениях Ким Чен Ына нет ничего удивительного: лимузин Maybach S600 Pullman Guard считается одним из популярнейших средств передвижения для высшего эшелона властей разных стран (на подобном "Пульмане" до появления проекта "Кортеж" и бренда Aurus передвигался и Владимир Путин).
Обновлено в 08:06
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Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по сборам
Последняя часть франшизы "Мстители: Финал" побила рекорд по кассовым сборам за первый день проката в мировых кинотеатрах, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на CNBC.
Обновлено вчера в 12:22
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Дмитрий Быков рассказал о самочувствии
21 апреля Быков пришел в сознание. Как рассказал сам Быков в авторской программе "Один", причиной его болезни стало отравление.
Обновлено в 11:06
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В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.
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Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму
«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.
Обновлено в 12:09
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В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
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Политика
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Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
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Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Игры
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Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46