Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
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