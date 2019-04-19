Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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В Минске задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

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Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко

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Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

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В Белоруссии завели уголовное дело на замгоссекретаря Совета безопасности, который возглавлял охрану президента

Эхо Москвы14:31

В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко

Московский Комсомолец11:21

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Интерфакс10:52
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Бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку?

КП - Беларусь11:00
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Власти Мексики освободили 60 мигрантов из Центральной Америки

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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Тачи призвал Сербию признать Косово

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
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Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
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Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Opel начал поиск дилеров в России

Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
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Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
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Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

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Обновлено в 16:41
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Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
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Политика

Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В Эстонии на министра завели уголовное дело о домашнем насилии

В отношении министра IT и внешней торговли Эстонии Марти Куузика была проведена проверка, по её итогам возбуждено уголовное дело, заявил министр юстиции республики Райво Аэг порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Обновлено в 19:05
Общество

Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую

Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
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Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

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Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
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Рыбалка по-сахалински

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«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

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В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

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Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену

Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
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Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
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Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
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