Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Минске задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Газета.Ru14:53

СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

РБК11:34

Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко

Коммерсантъ13:25

Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

Lenta.ru11:48

В Белоруссии завели уголовное дело на замгоссекретаря Совета безопасности, который возглавлял охрану президента

Эхо Москвы14:31

В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко

Московский Комсомолец11:21

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Интерфакс10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн

Бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку?

КП - Беларусь11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Игры

Игрока League of Legends забанили за спойлеры к «Мстителям»

Обновлено в 07:09
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Футбол

Владислав Пантелеев: «Было приятно выйти против „Спартака“»

Полузащитник «Рубин» Владислав Пантелеев заявил, что не жалеет об уходе из московского «Спартака» и был рад сыграть против красно-белых.
Обновлено в 16:30
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом

12 апреля, после трёх лет судебных тяжб, актёры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено в 15:31
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

Обновлено в 16:01
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 14:56
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Караулова рассказала об отношении к исламу

Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»11 и выпущенная из колонии условно-досрочно Варвара Караулова подлилась мнением об исламе.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Космос

Проблема в электроснабжении выявлена на МКС

По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме

Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
Политика

Забайкалье получит 55 млн рублей на восстановление после пожаров

Забайкальскому краю сегодня перечислят 55 миллионов рублей из российского Резервного фонда.
Обновлено в 12:40
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Политика

Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии

Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 15:33
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Политика

Социалисты победили на выборах в парламент Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.
Обновлено вчера в 21:53
Общество

Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:18
Происшествия

В Узловой неизвестный убил женщину-кассира в магазине

Женщину-кассира одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Пушкина Узловой, убили в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 09:58
Общество

На Кольцевой линии московского метро появился новый тематический поезд

Обновлено в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное