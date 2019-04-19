Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Экономика
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Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
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Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
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В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
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В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
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Армия и оружие
Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»
Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
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Политика
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Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр".
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Социалисты победили на выборах в парламент Испании
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.
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