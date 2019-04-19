Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности ЛукашенкоИнтерфакс 10:52

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Московский Комсомолец11:21

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Интерфакс10:52
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:29, Ашберн

Бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку?

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