с чего всё началось

Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали „межнациональную вражду“ к Белоруссии.

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

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