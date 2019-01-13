Политика
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Lenta.ru05:44
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия
Мэра Гданьска госпитализировали после нападения во время концерта
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает в воскресенье местный интернет-портал Onet.
Обновлено в 15:24
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Политика
США осудили задержание председателя парламента Венесуэлы
Вашингтон осуждает временное задержание председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента страны) Венесуэлы Хуана Гуайдо и считает, что подобные действия являются грубым посягательством на верховенство закона в республике.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 08:22
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:58
Футбол
«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции
"Монако" сыграл вничью с "Марселем" со счетом 1:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:03
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету
Обновлено в 09:51
Единоборства
Нэйт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова «ссыкуном»
Американский боец UFC Нэйт Диас в Twitter отреагировал на комментарий Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора, где тот написал, что ирландец будет вечно «жить с позором».
Обновлено в 13:19
Общество
Умер актер Евгений Радомысленский
Обновлено в 11:52
Авто
Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года
Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Реал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании
Обновлено в 17:02
Общество
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории, которую он ранее возглавлял, за высказывания относительно интеллектуальных способностей разных рас.
Обновлено в 12:06
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Политика
В МИД РФ назвали неясной роль США в российско-японском диалоге
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неясной роль США в диалоге между Россией и Японией.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»
Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту "Шереметьево" из-за плохого обслуживания VIP-гостей.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Житель Башкирии убил трех человек и покончил с собой
Три человека убиты в городе Учалы (Башкирия), сообщила пресс-служба СУ СКР.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Дагестанский школьник умер из-за ошибки врачей
В Дагестане скончался 13-летний школьник, которому медики частной клиники неправильно поставили диагноз.
Обновлено в 14:25
Политика
УПЦ просветила Порошенко насчет томоса
Томоса нет ни у Русской православной церкви, ни у Константинопольского патриархата, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:48
Спорт
Сборная Украины не смогла финишировать в эстафете на этапе Кубка мира
Обновлено в 14:16
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.
Обновлено в 05:42
Политика
Газпром назвал преимущества СПГ-терминала в Калининграде
"Газпром" за счет строительства терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Калининграде усилил свои переговорные позиции с Литвой и снял транзитные риски.
Обновлено в 15:54
Космос
Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей
Обновлено в 08:08
Общество
На Вашингтон обрушилась снежная буря
На американскую столицу обрушился первый значительный снежный шторм в новом году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 16:18
Спорт
Бьорндален: тактика норвежцев против Фуркада была неспортивной
Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает, что тактика, которую применил тренерский штаб норвежской сборной во время гонки преследования в Оберхофе (Германия), является примером неспортивного поведения.
Обновлено в 15:24