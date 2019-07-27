Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко подписал этот документ в январе.

В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет

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