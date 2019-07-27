Общество
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декретРИА Новости 03:34
Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко подписал этот документ в январе.
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Вейпы приравняют к обычным сигаретам и запретят курить в общественных местах
Smolnarod.ru24 июля в 21:18
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Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»
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Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
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У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
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Происшествия
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Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
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На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
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Кино
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В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
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В Петербурге разыскивают мужчину, который ударил кондуктора троллейбуса №45.
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Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
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Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
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Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Фиорентина» удвоит зарплату Кьезо, чтобы он не ушел в «Ювентус»
Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» намерен удержать в своем составе форварда Федерико Кьезе, сообщает 27 июля La Gazzetta dello Sport.
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Технологии
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Обновлено вчера в 06:42
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
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Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Общество
В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи
«Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4—35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено в 05:54
Футбол
Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“»
21-летний полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в тульский «Арсенал».
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Армия и оружие
Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России
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Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
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Армия и оружие
Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных
Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
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Здоровье
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Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
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Политика
Bellingcat пожаловалась на российских журналистов, троллей и хакеров
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Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
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Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт
Хуснуллин назвал сроки сдачи пересадочной станции «Аминьевское шоссе»
Пересадочную станцию с Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на станцию метро "Аминьевское шоссе" планируется построить к 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:29
Футбол
Бэйл в ближайшее время перейдёт в китайский «Цзянсу Сунин»
Как сообщила Marca, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уже в скором времени станет игроком «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:09