В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливоLife.ru вчера в 12:41

Стоимость автомобильного топлива в Белоруссии увеличилась на одну белорусскую копейку. Об этом сообщает пресс-службе концерна "Белнефтехим". Подорожание с начала этого года происходит уже 12-й раз на фоне увеличения стоимости российской нефти, которая поставляется на белорусские НПЗ.

В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливо

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Общество Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.

Политика Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Шоу-бизнес В Сети сравнили внешность 34-летних Юли Волковой и Лены Катиной Подписчики сразу же принялись сравнивать внешность 34-летних певиц. Снимок Лены Катиной, сделанный в Тбилиси, привел в восторг ее фанатов.

Политика Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.

Происшествия Следствие считает, что пилотов загоревшегося Superjet плохо учили Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся на посадочной полосе Шереметьево 5 мая.

Футбол Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал, что его команда сможет вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля» достигло 7 очков.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Культура Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон В последние годы артистка продолжала сниматься в кино и, в частности, появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Риме» (2010), «Собачья жизнь» (2017), «Шпионка», «Столкновение» и продолжении сериала «Твин Пикс» в 2017 году.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Происшествия Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Гаджеты Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.

Футбол «Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рухнула на пол во время приседания Анастасия Волочкова потеряла равновесие и рухнула на пол во время приседания с подскоками.

Наука Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.

Футбол Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.

Интернет Как волгоградцам обезопасить деньги при работе с онлайн-банком Обезопасить свои деньги при работе с интернет-банкингом помогут несколько простых правил.

Здоровье Врачи назвали пять «странных» признаков диабета Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Единоборства Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.