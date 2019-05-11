Энергетика
В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливоLife.ru вчера в 12:41
Стоимость автомобильного топлива в Белоруссии увеличилась на одну белорусскую копейку. Об этом сообщает пресс-службе концерна "Белнефтехим". Подорожание с начала этого года происходит уже 12-й раз на фоне увеличения стоимости российской нефти, которая поставляется на белорусские НПЗ.
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