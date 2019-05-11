Энергетика

В Белоруссии увеличили цены на топливоRT на русском 13:27

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
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В Белоруссии увеличили цены на топливо

RT на русском13:27

В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливо

Life.ru12:41

На заправках в Петропавловске ночью подорожал бензин

Кам 2403:10

В Белоруссии вновь увеличили цены на топливо из-за удорожания нефти из России

ТАСС10:49

В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин

Говорит Москва11:30

Бензин в Белоруссии снова подорожал

News.ru11:03

Второй раз с начала мая: бензин на Камчатке подорожал еще на 25 копеек

Камчатка-Информ01:35
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Бензин и дизель снова дорожают

КП - Беларусь12:19
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Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
Происшествия

На Бухарестской улице произошла массовая авария, есть пострадавшие

Во второй половине дня субботы, 11 мая, на Бухарестской улице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта.
Обновлено в 12:35
Общество

Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле

Обновлено в 12:19
Здоровье

Более половины россиян живут с лишним весом

Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Экономика

Отели Турции могут подорожать к началу сезона

На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.
Обновлено вчера в 03:44
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на платформе Volvo XC40

Компания Geely объявила старт продаж нового кроссовера купе FY11. Модель уже доступна у официальных дилеров в 11 вариантах исполнения.
Обновлено вчера в 10:41
Культура

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой

Похоронили Евгения Крылатова рядом с его супругой на Митинском кладбище. Евгения Крылатова не стало 8 мая.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая впервые раскрыла причины развода с Сергеем Михеевым

В беседе с Лерой Кудрявцевой спортсменка впервые откровенно рассказала о разводе со своим первым мужем Сергеем Михеевым.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы

Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
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