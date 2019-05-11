Энергетика

В Белоруссии увеличили цены на топливоRT на русском вчера в 13:27

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бензин в Белоруссии снова подорожал

News.ruвчера в 11:03

В Белоруссии увеличили цены на топливо

RT на русскомвчера в 13:27

В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливо

Life.ruвчера в 12:41

Бензин подорожает в 12-ый раз за год в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17

В Белоруссии вновь увеличили цены на топливо из-за удорожания нефти из России

ТАССвчера в 10:49

В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин

Говорит Москвавчера в 11:30

Второй раз с начала мая: бензин на Камчатке подорожал еще на 25 копеек

Камчатка-Информвчера в 01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:10, Ашберн

Бензин и дизель снова дорожают

КП - Беларусьвчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Обновлено в 04:19
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Обновлено в 04:59
Футбол

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА

Московский ЦСКА и санкт-петербургский "Зенит" в своих микроблогах в Twitter опубликовали стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Хоккей

Ковальчук рассказал, чем недоволен после матча с Австрией

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды в матче с Австрией на чемпионате мира.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

Обновлено в 10:21
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Гаджеты

HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено в 10:35
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Вдова: Сергей Доренко просил развеять его прах в Керчи

Обновлено в 08:40
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Автоспорт

Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Испании

Льюис Хэмилтон показал время 1:16,568, что позволило ему стать быстрейшим гонщиком в рамках третьей практики на Гран-при Испании.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Сотни яков умерли от голода и холода в Гималаях

Обновлено в 09:44
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное