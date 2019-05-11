В Белоруссии увеличили цены на топливоRT на русском вчера в 13:27

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

В Белоруссии увеличили цены на топливо

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