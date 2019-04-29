Энергетика

В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефтиРБК 07:41

В концерне отметили, что работа по урегулированию ситуации продолжается. Специалисты приняли все технические меры для скорейшего получения российской нефти. О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, «Белнефтехим» сообщил 19 апреля, позднее Россия признала проблему.
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В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

РБК07:41

В Белоруссии заявили, что пока не получили чистую нефть из России

ТАСС05:32

«Белнефтехим» не зафиксировал улучшения качества нефти из России

Ведомости06:44

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News.ru06:11

В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России

Московский Комсомолец06:04

В Белоруссии заявили, что не получили чистой нефти из России

Взгляд.ру06:02

В Белоруссии заявили, что поставки чистой нефти из России не возобновились

Life.ru06:59
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн

Медведев дал неделю на поиски виновных в поставках некачественной нефти в Беларусь

КП - Беларусь10:22
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
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