Энергетика
В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефтиРБК 07:41
В концерне отметили, что работа по урегулированию ситуации продолжается. Специалисты приняли все технические меры для скорейшего получения российской нефти. О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, «Белнефтехим» сообщил 19 апреля, позднее Россия признала проблему.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
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