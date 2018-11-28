Происшествия
В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов»
В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов»Известия08:50
Смертный приговор в отношении двух осужденных по делу «черных риелторов» привели в исполнение в Белоруссии. Об этом рассказали в правозащитном центре «Весна». Известно, что казнь состоялась 27 ноября.
Известия08:50
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Происшествия
Ни один звонок о «минировании» ТЦ в Москве не подтвердился
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Происшествия
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в НАО
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Происшествия
В доме во Владимирской области при взрыве газа погибла женщина
Во Владимирской области из-за взрыва газа обрушился двухэтажный дом.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге
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Происшествия
СК предъявил обвинения фигуранту дела о смерти актёра Марьянова
Следователи предъявили обвинение директору реабилитационного центра «Феникс» по уголовному делу о смерти российского актёра Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина
Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому
Мосгорсуд на заседании признал законным приговор, вынесенный ранее по делу о вымогательстве против криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Суд прекратил дело о гибели в ДТП бывшей балерины Мариинского театра
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК возбудил дело об избиении ребенка тренером в Подмосковье
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь
Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что мальчик закидал снегом Вечный огонь.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации
Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области
В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 08:47
Происшествия
«Ивантеевский стрелок» частично признал вину в суде
Школьник, устроивший стрельбу в ивантеевской школе, частично признал вину, заявив в суде, что не хотел никого убивать, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Запрудницкий.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету".
Обновлено в 07:18