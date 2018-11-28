Смертный приговор в отношении двух осужденных по делу «черных риелторов» привели в исполнение в Белоруссии. Об этом рассказали в правозащитном центре «Весна». Известно, что казнь состоялась 27 ноября.

В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов»

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