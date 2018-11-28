Происшествия

В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов»
Известия
08:50

Смертный приговор в отношении двух осужденных по делу «черных риелторов» привели в исполнение в Белоруссии. Об этом рассказали в правозащитном центре «Весна». Известно, что казнь состоялась 27 ноября.
Известия08:50

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Правозащитники рассказали о казни «черного риелтора» в Белоруссии

РБК08:04

В Белоруссии казнили двоих «чёрных риелторов»

RT на русском08:04

В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»

Комсомольская правда08:01

В Белоруссии по решению суда расстреляли двух «черных риелторов»

Московский Комсомолец07:03

В Белоруссии казнили двух «черных риелторов»

Lenta.ru06:17

В Белоруссии казнен еще один фигурант дела «черных риэлторов»

Росбалт06:37

Правозащитники Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторов

РИА Новости06:31

Расстреляли еще одного участника банды «черных риелторов»

КП - Беларусь08:18
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Происшествия

Ни один звонок о «минировании» ТЦ в Москве не подтвердился

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Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в НАО

Обновлено в 09:09
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Во Владимирской области из-за взрыва газа обрушился двухэтажный дом.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

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Происшествия

СК предъявил обвинения фигуранту дела о смерти актёра Марьянова

Следователи предъявили обвинение директору реабилитационного центра «Феникс» по уголовному делу о смерти российского актёра Дмитрия Марьянова.
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Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

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Происшествия

В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина

Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

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Обновлено в 09:06
Происшествия

Суд прекратил дело о гибели в ДТП бывшей балерины Мариинского театра

Обновлено в 09:05
Происшествия

СК возбудил дело об избиении ребенка тренером в Подмосковье

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь

Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что мальчик закидал снегом Вечный огонь.
Обновлено в 08:16
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Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации

Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 08:47
Происшествия

«Ивантеевский стрелок» частично признал вину в суде

Школьник, устроивший стрельбу в ивантеевской школе, частично признал вину, заявив в суде, что не хотел никого убивать, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Запрудницкий.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету".
Обновлено в 07:18
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