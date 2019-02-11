В Белоруссии школьник убил учительницу и ученикаКоммерсантъ 02:39

В городе Столбцы Минской области ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам. Преподаватель и один из учащихся умерли от полученных ранений, сообщает МВД Белоруссии.

В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика

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