Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) официально объявила объединенную автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) «раскольниками». Об этом говорится в сообщении БПЦ.

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Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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Армия и оружие Армия и оружие МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.

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