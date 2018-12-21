Политика

В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины
РБК
03:11

Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) официально объявила объединенную автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) «раскольниками». Об этом говорится в сообщении БПЦ.
РБК03:11

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БПЦ запретила прихожанам участвовать в обрядах «новой церкви» Украины

РИА Новости03:52

В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины

РБК03:11

ПЦУ под хвост

Российская газета03:05

Белорусские священники назвали раскольниками Автокефальную Православную церковь Украины

Телеканал 360°02:35

В Минске признали раскольнической «новую церковь» Украины

Взгляд.ру02:26

БПЦ признала раскольниками православную церковь Украины

Известия01:56

Белорусская православная церковь признала раскольничьей новую Православную церковь Украины

Интерфакс01:20
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Политика

Роскомнадзор начал проверку BBC

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В МИД РФ прокомментировали решение Трампа вывести войска из Сирии

В российском МИДе прокомментировали решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.
Обновлено в 03:59
Политика

Мэра Смоленска досрочно отправили в отставку

Обновлено в 02:55
Политика

Совет Федерации одобрил закон о декриминализации репостов

Совет Федерации одобрил закон об отмене уголовного наказания за впервые совершенные преступления, предусмотренные ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды).
Обновлено в 03:33
Политика

Совфед назначил Ткачева на должность замглавы Генпрокурора РФ

Совфед принял решение назначить Игоря Ткачева заместителем Генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Обновлено вчера в 14:42
Политика

Кемеровская область официально станет Кузбассом

Власти Кемеровской области пояснили, что названия «Кемеровская область» и «Кузбасс» будут иметь равнозначную юридическую силу, и заверили, что такие изменения не потребуют каких-либо дополнительных расходов из федерального бюджета.
Обновлено в 02:34
Политика

Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко

Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 03:31
Политика

МИД отреагировал на учреждение «дня Бандеры» на Украине

МИД России прокомментировал решение Украины учредить празднование в 2019 году "дня Бандеры".
Обновлено в 03:40
Политика

В ЦАГИ рассказали, когда в России появятся сверхзвуковые лайнеры

Сверхзвуковые пассажирские самолеты появятся в России в период между 2025 и 2030 годами, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160

В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Обновлено вчера в 19:33
Политика

Нацсобрание Франции поддержало меры Макрона в связи с протестами

Социальные и экономические меры, предложенные французским президентом Эммануэлем Макроном в ответ на протесты «жёлтых жилетов» одобрило Национальное собрание Франции.
Обновлено в 03:26
Политика

Для граждан России подорожали многократные визы в США

Многократные визы для деловых и туристических посещений США вырастут в цене для российских граждан с 2019 года, сообщает сайт американского посольства.
Обновлено вчера в 20:29
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