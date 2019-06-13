Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова
Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Футбол
Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам
Обновлено в 11:35
Общество
Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД
12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Происшествия
Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков
В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Общество
Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой
Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Общество
16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика
Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.
Обновлено в 10:56
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова
Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Экология
Роспотребнадзор забраковал водоемы в Свердловской области
Только одно озеро оказалось пригодно для купания В Свердловской области только один водоем соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и пригоден для купания.
Обновлено в 11:07
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Кино
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41