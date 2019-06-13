Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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В Белоруссии расстреляли осужденного за убийство трех человек

Дождь08:06

Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

Вести.Ru09:02

В Белоруссии казнили заключённого

RT на русском08:27

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

РБК10:06

Правозащитники сообщили о казни убийцы трех человек в Белоруссии

Телеканал 360°07:42

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Lenta.ru06:49

Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

РИА Новости06:30
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В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор

КП - Беларусь07:05
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Футбол

Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам

Обновлено в 11:35
Общество

Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД

12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Происшествия

Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков

В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Общество

Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой

Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Общество

16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика

Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.
Обновлено в 10:56
Политика

РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова

Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о своей личной жизни

Обновлено в 11:17
Культура

В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Транспорт

На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»

Обновлено в 04:40
Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Происшествия

«Ленэнерго» отправило в «Диво остров» генераторы, но они уже не нужны

Обновлено в 11:55
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Происшествия

Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск

Обновлено в 08:43
Экология

Роспотребнадзор забраковал водоемы в Свердловской области

Только одно озеро оказалось пригодно для купания В Свердловской области только один водоем соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и пригоден для купания.
Обновлено в 11:07
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Кино

Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
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