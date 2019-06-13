В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

Происшествия Неизвестный ограбил банк на юге Москвы Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Происшествия Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Происшествия Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Происшествия Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.

Общество Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД 12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».

Происшествия Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Общество 16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии 16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.

Происшествия В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

Политика Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Политика В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.

Экономика Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.

Культура В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.

Политика Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.

Политика Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Экология Роспотребнадзор забраковал водоемы в Свердловской области Только одно озеро оказалось пригодно для купания В Свердловской области только один водоем соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и пригоден для купания.

Общество Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.

Экономика В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.