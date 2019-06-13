Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Наука
За последние 250 лет на Земле исчез 571 вид семенных растений
За последние 250 лет на Земле вымер 571 вид растений, что оказалось, как минимум, в 50 раз больше прогнозов ученых-ботаников.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Технологии
В российских вузах начнут выдавать электронные дипломы
В этом году электронные дипломы будут введены в пяти вузах России, а в 2020 году ‒ еще в пятнадцати.
Обновлено в 05:21
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
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24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»
Обновлено в 08:55
Футбол
Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей
Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей.
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Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев решил наказывать своего сына
Дмитрий Шепелев после шалостей 6-летнего сына решил его наказывать.
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Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
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Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
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Обновлено в 06:39
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника Олега
Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Путин прокомментировал возможность возобновления отношений с Украиной
Восстановление отношений Путин считает неизбежным, так как подобной ситуации, которая сложилась сегодня, не должно быть «между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами».
Обновлено вчера в 21:37
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Дуда рассказал об отношениях России и Польши
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено вчера в 15:49
Кино
Disney заявил о планах перезапуска «Чипа и Дейла»
Студией Disney сделано заявление о своих планах произвести перезапуск мультипликационного сериала "Чип и Дейл".
Обновлено в 09:45
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Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
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Культура
В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало
В Мексике обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает The Guardian.
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Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
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Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
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Футбол
Рязанцев рассказал о своих целях в «Торпедо»
Новичок "Торпедо", 32-летний полузащитник Александр Рязанцев, рассказал о задачах в новой команде.
Обновлено в 09:01
Теннис
Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Хертогенбосе
Грек Стефанос Циципас не смог выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.
Обновлено в 09:53
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53