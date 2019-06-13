Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

Вести.Ru09:02

В Белоруссии исполнен смертный приговор — правозащитники

REGNUM06:55

В Белоруссии расстреляли осужденного за убийство трех человек

Дождь08:06

Правозащитники сообщили о казни убийцы трех человек в Белоруссии

Телеканал 360°07:42

В Белоруссии казнили заключённого

RT на русском08:27

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Lenta.ru06:49

Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

РИА Новости06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:48, Ашберн

В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор

КП - Беларусь07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:01
Наука

За последние 250 лет на Земле исчез 571 вид семенных растений

За последние 250 лет на Земле вымер 571 вид растений, что оказалось, как минимум, в 50 раз больше прогнозов ученых-ботаников.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия

Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Технологии

В российских вузах начнут выдавать электронные дипломы

В этом году электронные дипломы будут введены в пяти вузах России, а в 2020 году ‒ еще в пятнадцати.
Обновлено в 05:21
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»

Обновлено в 08:55
Футбол

Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей

Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев решил наказывать своего сына

Дмитрий Шепелев после шалостей 6-летнего сына решил его наказывать.
Обновлено в 09:55
Политика

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 05:03
Общество

В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов

В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Путин прокомментировал возможность возобновления отношений с Украиной

Восстановление отношений Путин считает неизбежным, так как подобной ситуации, которая сложилась сегодня, не должно быть «между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Дуда рассказал об отношениях России и Польши

Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено вчера в 15:49
Кино

Disney заявил о планах перезапуска «Чипа и Дейла»

Студией Disney сделано заявление о своих планах произвести перезапуск мультипликационного сериала "Чип и Дейл".
Обновлено в 09:45
Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Культура

В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало

В Мексике обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Футбол

Рязанцев рассказал о своих целях в «Торпедо»

Новичок "Торпедо", 32-летний полузащитник Александр Рязанцев, рассказал о задачах в новой команде.
Обновлено в 09:01
Теннис

Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Хертогенбосе

Грек Стефанос Циципас не смог выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.
Обновлено в 09:53
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное