Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

РБК10:06

Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

РИА Новости06:30

В Белоруссии казнили заключённого

RT на русском08:27

В Белоруссии расстреляли осужденного за убийство трех человек

Дождь08:06

Правозащитники сообщили о казни убийцы трех человек в Белоруссии

Телеканал 360°07:42

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Lenta.ru06:49

Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

Вести.Ru09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:50, Ашберн

В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор

КП - Беларусь07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

Обновлено в 12:38
Политика

Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Воспитательницу детского сада в Подмосковье обвиняют в педофилии

Воспитательница частного детского сада в Подмосковье приставала в спальне к дошкольнику.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество

ГИБДД хочет ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

ГИБДД предлагает ввести промежуточный экспресс-тест, который при положительном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

Обновлено в 07:20
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено в 06:21
Единоборства

Усик получил российскую премию «Легенда бокса»

Некогда абсолютный чемпион мира Александр Усик получил награду «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года.
Обновлено в 13:11
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Здоровье

В Моздоке открыли новый корпус поликлиники

Обновлено в 06:46
Авто

Aston Martin начал выпуск первого кроссовера

Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Политика

Алексей Пушков высмеял «переименование» Киева

Комментируя решение кабмина Украины об изменении написания слова «Киев», член Совфеда Алексей Пушков иронично заметил, что теперь-то уж в «незалежной» ситуация непременно улучшится.
Обновлено в 05:54
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
Обновлено в 13:19
Футбол

Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

США продлили на год режим санкций против Белоруссии

Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Состояние Бари Алибасова не улучшается

Состояние Бари Алибасова не улучшается Артист по-прежнему находится в реанимации.
Обновлено в 03:49
Экономика

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Общество

В Татарстане ночью прогнозируют заморозки

В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.
Обновлено в 05:03
Политика

Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное