В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговорИзвестия 09:21

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

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